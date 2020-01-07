Gökhan Bölükçü'nün yeni şarkısı çıktı
6 saat önce
Şarkının sözleri ve bestesi daha önce Mustafa Sandal, Öykü Gürman ve Nihan Akın'a şarkı veren Selcen Gür'e ait. Tüm çalışmalarında kadın dayanışmasını ön planda tutan Tara Müzik'in sahibi Selcen Gür bu son şarkısının düzenlemesini de aranjör Oya Erkaya Ayman'a teslim etti.
Şarkının sözleri ve bestesi daha önce Mustafa Sandal, Öykü Gürman ve Nihan Akın'a şarkı veren Selcen Gür'e ait. Tüm çalışmalarında kadın dayanışmasını ön planda tutan Tara Müzik'in sahibi Selcen Gür bu son şarkısının düzenlemesini de aranjör Oya Erkaya Ayman'a teslim etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:39
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