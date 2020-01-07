Gökhan Bölükçü'nün yeni şarkısı çıktı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Gökhan Bölükçü'nün yeni şarkısı çıktı - Son Dakika Magazin

Gökhan Bölükçü'nün yeni şarkısı çıktı

6 saat önce

Şarkının sözleri ve bestesi daha önce Mustafa Sandal, Öykü Gürman ve Nihan Akın'a şarkı veren Selcen Gür'e ait. Tüm çalışmalarında kadın dayanışmasını ön planda tutan Tara Müzik'in sahibi Selcen Gür bu son şarkısının düzenlemesini de aranjör Oya Erkaya Ayman'a teslim etti.

Gökhan Bölükçü'nün yeni şarkısı çıktı, System.String[]

Şarkının sözleri ve bestesi daha önce Mustafa Sandal, Öykü Gürman ve Nihan Akın'a şarkı veren Selcen Gür'e ait. Tüm çalışmalarında kadın dayanışmasını ön planda tutan Tara Müzik'in sahibi Selcen Gür bu son şarkısının düzenlemesini de aranjör Oya Erkaya Ayman'a teslim etti.

Mustafa Sandal, Öykü Gürman, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:39 
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