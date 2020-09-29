Adana Demirspor, Gökhan İnler'i açıkladı

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Gökhan İnler ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Gökhan İnler transferini açıkladı. Adana ekibinden transfer ile ilgili şu açıklama yapıldı: "Takımımız son olarak Başakşehir forması giyen 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu Gökhan İnler'le 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. İsviçre Milli Takımında yıllarca görev yapan ve ülkemizde Beşiktaş forması giyen Gökhan İnler, Napoli ve Udinese takımlarında oynadı."

İnler: "Geliyoruz"

Transferi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İnler, şu ifadeleri kullandı:

Çok kıymetli dostlarım, kardeşlerim, büyüklerim ve değerli futbol sevdalıları Hayatımda çok önemli dönüm noktaları; çok sayıda mutlu anlarım oldu. Şu anda bu satırları yazarken ne denli heyecanlı olduğumu tahmin dahi edemezsiniz. Benim için yepyeni bir sayfa açılıyor. Uzun yıllar hikayesinin sürmesini istediğim bir başlangıca imza atıyorum. "Çarşısı 5000 yıllık tarih kokan şehir Adana Kolomb, Amerika'yı ararken insanlar alışveriş yapıyordu burada". İşte bu cümledeki güzel şehri yaşamak, Mavi Şimşekler'in yüreğini hissedebilmek, şampiyon olmak ve Demirsporlularla el ele Süper Lige çıkabilmek için sana geliyorum Adana Demirspor!

Geçen yıl finalde üzüldünüz belki ama Mavi Şimşekler pes etmez; sonuna kadar mücadele eder. Hatırlayın; ne diyor Yenilmez Armadamızın efsanesi Muharrem Gülergin? 'Geliyoruz! Yeni baştan oynayacağız'. Evet, biz de öyle yapacağız. Yastık Dayı için, Seher Ana için, canımız ciğerimiz Ali Utku için oynayacağız. Her maç öncesinde onları düşünerek, Demirspor taraftarlarının desteğini yüreğimizde hissederek 'ŞİMŞEK GİBİ OYNAYACAĞIZ' ve 'ZAFER EN ÇOK BİZE YAKIŞACAK!'

Napoli'ye imza attığım gün; hissettiğim duygularım canlandı içimde. Tutkulu bir şehir, coşkulu taraftarlar ve içimde yanan futbol ateşi. Adana Demirspor'un 26 yıllık Süper Lig hasretine son vermek için elimden gelen mücadeleyi ortaya koyacağım.

Mavi lacivertli formayı giymemi sağlayan ve transferde emeği geçen en başta başkanımız Sayın Murat Sancak'a, Sayın Metin Korkmaz'a, teknik direktörümüz Ümit Özat'a, menajerim ve ablam olan çok kıymetli Bilfer Budak ile Güney Adatepe Ağabeyime çok teşekkür ederim. Ha, bu arada unutmadan; 'DEMİRSPOR GERİ DÖNECEK' ve 'SON İSTASYON ZAFER OLACAK.' - ADANA