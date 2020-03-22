Gökhan Töre, Buket Büyükdere ile gizlice evlendi!

Malatyaspor'un yıldız futbolcusu Gökhan Töre 2 yıl evli kaldığı oyuncu Esra Bilgiç'ten, Haziran 2019'da boşanmıştı.

Bir süre sonra da Mimar Buket Büyükdereile aşk yaşamaya başladı. Çift önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.

Gökhan Töre muhabirlerin "Buket Hanım, Instagram'da soyadını 'Töre' olarak değiştirdi. Yoksa evlendiniz mi?" diye sordu. Futbolcu sürpriz bir cevap verdi:

"Çok mutluyuz. Kimsenin haberi yok, ama geçen ay sade bir törenle evlendik. Her şey yolunda, çok mutluyuz." (Posta)