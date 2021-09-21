Gökhan Türkmen'den üçüncü orman - Son Dakika

Ege Orman Vakfı iş birliği ile ikinci ormanları Melis Özsoysal Ormanı'nı oluşturan Gökhan Türkmen'e "Doğa Dostu Sertifikası" takdim eden Buğdaycı doğaya katkılarından dolayı kendisine teşekkür etti.

Vay Halimize, İnsanız Ayıbı yok ve Yüzüme Vurma şarkılarının dijital gelirini Ege Orman Vakfı'na bağışlayarak ve özel günlerde fidan bağışında bulunarak Melike Turgut ve Melis Özsoysal Ormanları'nı oluşturan Gökhan Türkmen kısa süre önce hayatını kaybeden tiyatro emekçisi Uğur Şenay adına üçüncü ormanlarını oluşturmak üzere çalışmalara başladıklarını belirtti. Türkmen; "Çocuklarımız için, geleceğimiz için Ege Orman Vakfı iş birliği ile yeni ormanlar oluşturmaya devam edeceğim." dedi.