Gökova Körfezi'nde Akdeniz Foku Heyecanı
1 saat önce
Muğla'da kıyıdan balık avlayanlar tarafından görüntülenen Akdeniz foku heyecanlandırdı.
Muğla
'da kıyıdan balık avlayanlar tarafından görüntülenen Akdeniz
foku heyecanlandırdı. Ula
ilçesi Akyaka
Mahallesi'nde kıyıdan balık avlayanlar tarafından Akdeniz foku, Gökova
Körfezi'nde görüldü.
Yaklaşık iki metre boyundaki Akdeniz foku, balıkçılar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, Akdeniz fokunun kıyıda balık avlayanlara aldırış etmeden bir süre su yüzeyinde görüldükten sonra uzaklaşması yer alıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:05 Kaynak: AA
Poşetler Ücretli Olunca 47 Yıllık Mesleğinde Zirve Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Konserine Gidecek
Araç Muayenelerinde Egzoz Emisyon Ölçümü Olmaması, Artık Ağır Kusur Sayılmayacak
Timsah, Herkesin Gözü Önünde Havuza Düşen Kadını Parçaladı