Son Dakika Haberleri: Gökova Körfezi'nde Akdeniz Foku Heyecanı

Gökova Körfezi'nde Akdeniz Foku Heyecanı

1 saat önce

Muğla'da kıyıdan balık avlayanlar tarafından görüntülenen Akdeniz foku heyecanlandırdı.

Gökova Körfezi'nde Akdeniz Foku Heyecanı, System.String[]
Muğla'da kıyıdan balık avlayanlar tarafından görüntülenen Akdeniz foku heyecanlandırdı.

Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde kıyıdan balık avlayanlar tarafından Akdeniz foku, Gökova Körfezi'nde görüldü.

Yaklaşık iki metre boyundaki Akdeniz foku, balıkçılar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, Akdeniz fokunun kıyıda balık avlayanlara aldırış etmeden bir süre su yüzeyinde görüldükten sonra uzaklaşması yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:05 Kaynak: AA

Muğla, Gökova, Akdeniz, Güncel
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