GÖKTİM Melikgazi'de Kayıtlar Başladı
GÖKTİM Melikgazi'de Kayıtlar Başladı

27.01.2026 15:16
Kayseri'de GÖKTİM kapsamında teknoloji atölyeleri için kayıtlar başladı. Başvuru 8 Şubat'a kadar.

Kayseri Valiliği himayelerinde kurulan Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (GÖKTİM) kapsamında Melikgazi Belediyesinin sosyal tesislerinde gerçekleşecek GÖKTİM Melikgazi'de kayıtlar başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlerin teknolojiye ilgisini artırmayı ve onları geleceğin mesleklerine hazırlamayı amaçlayan akademide çeşitli branşlarda belediyenin Tınaztepe, Danişmentgazi ve Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisleri'ndeki teknoloji atölyelerinde ücretsiz eğitimler verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gençlere, teknolojiye, inovasyona ve bilime önem veren bir belediye olarak çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Akademide robotik kodlama, yapay zeka, elektrik-elektronik, 3D tasarım, havacılık ve uzay bilimleri gibi atölye alanları bulunacağını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Melikgazi Kaymakamlığımız koordinasyonunda, Melikgazi Belediyemiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansının destekleri, Kayseri'nin önde gelen teknoloji firmalarının teknik katkılarıyla hayata geçirilen GÖKTİM Melikgazi Teknoloji Kulüpleri'nin açılış programını yapmıştık. Burada Valimiz Gökmen Çiçek başkanlığında GÖKTİM Melikgazi Teknoloji Kulüpleri'nin yaygınlaştırılması amacıyla kapsamlı iş birliği protokolü de imzalamıştık. Bu vesile ile GÖKTİM Melikgazi hayata geçiyor. Danişmentgazi, Tınaztepe ve Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisleri'mizdeki teknoloji atölyelerinde proje kapsamında öğrencilerimize uygulamalı eğitimler vereceğiz. Melikgazi'de eğitim gören ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerimiz bu akademiye katılabilir. Başvuru yapmak için son başvuru günü 8 Şubat."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Kayseri, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji GÖKTİM Melikgazi'de Kayıtlar Başladı

