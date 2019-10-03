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Gol düellosu Liverpool'un

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Salzburg'u 4-3 mağlup ederek E Grubu'ndaki ilk galibiyetini aldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Salzburg'u 4-3 mağlup ederek E Grubu'ndaki ilk galibiyetini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 8 karşılaşma oynandı. Gecenin en golü mücadelesi E Grubu'nda Liverpool ile Salzburg arasında yaşandı. İngiliz ekibi 9. dakikada Mane, 25. dakikada Andrew Robertson ve 36. dakikada Salah'ın golleriyle 3-0 öne geçti. Bu gollerin ardından Salzburg, 39. dakikada Hee-Chan Hwang ile farkı bire indirdi. 56. dakikada Takumi Minamino skoru 2-2'ye getirirken, 60. dakikada Haland'ın fileleri havalandırmasıyla maçta 3-3'lik eşitlik sağlandı. 69. dakikada Firmino'nun pasında topla buluşan Salah, Liverpool'u yeniden öne geçiren golü kaydetti. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca İngiliz ekibi mücadeleden 4-3 galip ayrıldı.

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille ise H Grubu'nda Chelsea'ye 2-1 mağlup oldu. Zeki Çelik maça ilk 11'de başlarken, Yusuf Yazıcı, 62. dakikada Jonathan Ikone'nin yerine oyuna girdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan mücadelelerde alınan alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Genk: 0 - Napoli: 0

Liverpool: 4 - Salzburg: 3

F Grubu:

Slavia Prag: 0 - Borussia Dortmund: 2

Barcelona: 2 - Inter: 1

G Grubu:

Leipzig: 0 - Lyon: 2

Zenit: 3 - Benfica: 1

H Grubu

Lille: 1 - Chelsea: 2

Valencia: 0 - Ajax: 3

(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Andrew Robertson, Liverpool, Salzburg, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:00 Kaynak: İHA
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