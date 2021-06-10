Gölbaşı Anadolu Lisesinde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı - Son Dakika

Fuarda Gölbaşı Anadolu Lisesi öğrencisi Ebubekir Sıddık Yalçın'ın ilaç içmeyi unutanlar için tasarladığı "Hemşire Robot" ve yangınlara müdahale için tasarladığı " İtfaiye Yardımcısı Robot" ilgi gördü.

Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı