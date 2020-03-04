Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, incelemelerde bulundu

6 saat önce

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, mezbahane, kurban kesim merkezi ve canlı hayvan pazarının yapılacağı alanı inceledi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, incelemelerde bulundu, System.String[]

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, mezbahane, kurban kesim merkezi ve canlı hayvan pazarının yapılacağı alanı inceledi.

Şimşek, hayvan yetiştiricilerinin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını pazarlayabilecekleri, adaklık kurban dahil tüm hayvanların hijyenik ve modern bir ortamda kesimini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlamak amacıyla mezbahane, kurban kesim merkezi ve canlı hayvan pazarı kuracaklarını açıkladı.

Oğulbey Mahallesi'nde yaklaşık 100 dönümlük geniş bir arazi üzerinde tesisin kurulacağını anlatan Şimşek, "Tesisin faaliyete geçmesiyle Ankara'da hayvancılığın merkezi Gölbaşı olacak. Gölbaşı'nın önemli sorunlarından bir tanesine daha neşter vurmuş olacağız. Bu modern yapı 365 gün yaşayan bir tesis olarak hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

Tesisin Gölbaşı ekonomisine ciddi anlamda katkı sunacağının altını çizen Şimşek, canlı hayvan pazarının sadece Gölbaşı'na değil, çevre il ve ilçelere de hitap edeceğini kaydetti.

Ramazan Şimşek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:18 Kaynak: AA
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