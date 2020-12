Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi'nin kurduğu Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi (UYUM) engellilere yardımcı oluyor.

Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi, 10 bin metrekarelik bir alanda engelli bireylerin tüm ihtiyaçlarını karşılayıp sosyalleşmelerini sağlayarak, 160 m2 lık bir binada 5 atölye 1 bekleme salonu ve idari bürodan oluşan ve her alanı kamera sistemiyle izlenilebilen birimi bilgisayar ve bilişim atölyesi, halk oyunları ve ritim, sinevizyon atölyesi, seramik atölyesi, yiyecek ve içecek atölyesi, el sanatları atölyesi olarak hizmet veriyor.

Herkes için eşitlik ve adalet ilkesiyle çalıştıklarının altını çizen Şimşek," Bu özel günün vesilesiyle de engelli vatandaşlarımızın gününü kutlarken, engelleri birlikte aştığımız günler diliyorum. Hayatlarının her anında kardeşlerimizin yanında olmak için elimizden geleni yapacağız. Hayat hiçbir vatandaşımıza engel oluşturmamalı. Gölbaşı Belediye Başkanı, kardeşleri ve ağabeyleri olarak her zaman yanlarındayım. Sevgi ile engelsiz yarınlara" ifadelerini kullandı.

UYUM projesinin engelli vatandaşlara yardımcı olduğunu belirten Başkan Şimşek," Gölbaşı'nda hayata geçirmiş olduğumuz Umutlu Yaşam Uygulama Merkezimiz ile engelli bireylerimize rahatlıkla kullanabileceği alanlar sunarken, güvenlik girişi, misafir otoparkı ve engelli servis aracı ile haftanın her günü hizmet sunuyoruz. Kendilerinin yeteneklerini keşfetmeleri için her alanda kurslar sunduğumuz merkezimiz her ne kadar salgın sebebiyle geçici olarak kapansa da yeniden o şen şakrak günlerine dönecek. Engelli kardeşlerimizin şimdi ve gelecekte yalnız olmadıklarını hissetmelerini, ihtiyaçlarını karşılamayı ve kendi kendilerine yetebilecek bireyler olarak toplum içerisindeki yerlerini alabilmeleri en büyük hedefimiz. Umutlu Yaşam Uygulama Merkezim ile atmış olduğumuz adımın engelsiz bir toplum olma yolunda nice adımlar getirmesini arzu ederiz" dedi. - ANKARA