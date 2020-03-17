Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten inceleme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten inceleme - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten inceleme

39 dakika önce

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, umreden dönenlerin gözlem altında tutulduğu yurt alanlarında incelemelerde bulundu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, umreden dönenlerin gözlem altında tutulduğu yurt alanlarında incelemelerde bulundu.

Şimşek, umreden dönenlerin kaldığı Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) binalarındaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, devletin tüm imkanlarını kullanılarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Yurt alanlarına giren araçların hepsinin dezenfekte edildiğini anlatan Şimşek, "Her şey gayet iyi. Belediye birim müdürlerimizin tamamı gece gündüz uyumadan buradalar. Dünya aslında bir sınavdan geçiyor. Tedbir almayan ülkeleri gördünüz. Devletimiz gerçekten güzel kararlar aldı. Vaka sayımızın az olması bizim ülke olarak aldığımız tedbirlerden dolayıdır." ifadesini kullandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten inceleme

Ankara Üniversitesi, Yurtlar Kurumu, Ramazan Şimşek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:39 Kaynak: AA
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