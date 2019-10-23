Gölbaşı Belediyesi, yeni iş yeri açacak esnafları bilgilendirmek ve oluşabilecek mağduriyetleri giderebilmek için "Alo ruhsat" hattı kurdu.

Gölbaşı Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından kurulan hatta, iş yeri açmak isteyen esnaflar görevli personeller tarafından iş yeri açma ruhsatıyla ilgili tüm işlemler hakkında detaylı olarak bilgilendiriliyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, esnafın iş yeri açmadan önce mutlaka belediyeye danışmaları gerektiğini söyledi.

Şimşek, esnafın iş yerini açmadan önce çalışma ruhsatını alması gerektiğini hatırlatarak, "Aksi takdirde dükkan için yaptığı masraflar zayi oluyor. Biz çalışma ruhsatını mekana göre veriyoruz." dedi.

Ruhsat alımının önemini anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Ruhsat vermemiz için binanın imarla ilgili herhangi bir sıkıntısı olmaması gerekiyor. Bazı esnaflarımız iş yerini açıyor çalışma ruhsat işlemlerini sonra yaptırmak istiyor. İşte bu aşamada sıkıntı yaşıyor. Açtığı iş yerinin mekanı, imara ya da kanuna uymuyor. Biz esnafımızın mağdur olmaması için belediyeye danışmadan iş yeri açmamalarını istiyoruz. Esnafımızın mağdur olmaması için 'Alo ruhsat' hattını kurduk."