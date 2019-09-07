Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Belediyesi bünyesinde öğrenci çözüm masası kuruldu
Son Dakika Güncel Haber

Gölbaşı Belediyesi bünyesinde öğrenci çözüm masası kuruldu

39 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi bünyesinde öğrenci çözüm masası kuruldu.

Gölbaşı Belediyesi bünyesinde öğrenci çözüm masası kuruldu, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi bünyesinde öğrenci çözüm masası kuruldu.


'Gurbette İlk Gün Zordur Gelin Kolaylaştıralım' sloganı ile başlayan öğrenci çözüm masasıyla öğrencilerin yanında olacaklarını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Gurbette İlk Gün Zordur Gelin Kolaylaştıralım' Gölbaşı Meslek Yüksek Okulunu kazanıp, farklı şehirlerden ilçemize gelecek olan öğrenci kardeşlerimiz için öğrenci çözüm masamız hazır. Çözüm masamız öğrencilere ve ailelerine ücretsiz ulaşım ve ihtiyaç duydukları tüm konularda destek vererek yardımcı olacak. Bu Kapsamda üniversitede ve otogarda çözüm noktalarımız kurulacak, hayırlı olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Gölbaşı Belediyesi, İskender Yıldırım, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşına güvenli bölge uyarısında bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki eylemlerle ilgili ikiyüzlülük eleştirisi Taksim'de tramvay durağında oturan genci bıçaklayarak öldürdüler Erdoğan: Ben inanıyorum, Merkez Bankası tekrar faiz düşürecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 19:32:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Belediyesi bünyesinde öğrenci çözüm masası kuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]