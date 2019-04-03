Gölbaşı Belediyesi'nde Devir Teslim

31 Mart mahalli idareler seçimlerinde Gölbaşı Belediye Başkanı seçilen Ramazan Şimşek, düzenlenen devir teslim töreniyle göreve başladı. Mazbatasını aldıktan sonra başkanlık makamında düzenlenen törene katılan Ramazan Şimşek, eski Başkan Fatih Duruay'dan belediye başkanlığı görevini teslim aldı. Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, "Gölbaşı'mız için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye girişinde çok sayıda Gölbaşılı vatandaş tarafından karşılanan Başkan Ramazan Şimşek, devir teslim imzalarının atılmasının ardından başkanlık görevini devraldı.

HİZMETLERE DEVAM

Devir teslim töreninde konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı'nın geleceği için çalışacağını belirterek şunları söyledi:

"Gölbaşı, 31 Martta çok güzel bir seçim geçirdi. Seçimlerde bize oy verenden de vermeyenden de Allah razı olsun. 1965 yılından bugüne Gölbaşı'na hizmetleri olan herkesten Allah razı olsun; Fatih Başkanımızdan da razı olsun. Kendisini bırakmak yok; yine omuz omuza çalışacağız.

İnşallah biz de Gölbaşı'mıza hizmete devam edeceğiz. İlçemiz nüfusu ve yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birisi. Gölleriyle görülmeye değer, yerleşmeye değer bir ilçemiz. Gölbaşı'mızı daha ileri götürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. İnşallah hep beraber çok güzel işler yapacağız."

DURUAY'DAN BAŞARI DİLEĞİ

Başkan Ramazan Şimşek'e görevinde başarılar dileyen eski Belediye Başkanı Fatih Duruay da konuşmasında şunları söyledi:

"Seçimler bir bayrak yarışıdır. Bu yarışta milletimizin takdiriyle sevdiğimiz bir arkadaşımız seçilmiştir.Ramazan Başkanımızı öncelikle tebrik ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Cenabı Allah bu şekilde bir kardeşimize devretmeyi nasip eyledi. Allahıma bin şükür, ben de ona dua ediyorum. Bundan sonra bir görev düşerse yine Gölbaşılı hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız."