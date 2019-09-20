Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'na yeni yollar açılıyor
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Gölbaşı'na yeni yollar açılıyor

1 saat önce

Gölbaşı Belediyesi, ilçeyi daha güzel ve modern bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gölbaşı'na yeni yollar açılıyor, System.String[]

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin farklı noktalarında vatandaşlardan gelen talep ve öneriler doğrultusunda yeni imar yolları açıyor. Ekipler, son olarak Örencik Mahallesi'nde yeni imar yolları açmak amacıyla çalışma başlattı.

YOL SEFERBERLİĞİ

Gölbaşı Belediyesi, doğalgaz çalışmaları nedeniyle Örencik mahallesi ndeki temel belediyecilik çalışmalarını daha da artırdı. Bölgedeyeni yatırımlarının gelmesi, alt yapı çalışmalarının yapılabilmesi için de imar yolların açılmasına büyük önem veriliyor. Yetkililer, yapılan çalışmalar doğrultusunda Örencik mahallesinde 3 bin 200 metre imar yolu açılacağını bildirdi.

'DAHA ÇOK YATIRIM GELECEK'

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek imar yollarının açılmasıyla birlikte bölgede yapılacak olan alt yapı çalışmalarının önünün açıldığını ifade ederek " Örencik mahallemizde imar yollarını açarak alt yapı çalışmalarının yapılmasının önünü açtık. Alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra bölgeye daha çok yatırım gelecek.Belediyemizin ve diğer yatırımcı kurumların çalışmalarıyla Örencik daha da nezih ve güzel bir mahalle oluyor. Yeni yol, asfalt ve alt yapı çalışmalarıyla bambaşka günlere yürüyen Örencik'e yaptığımız hizmetler hayırlı olsun"

Gölbaşı Belediyesi, Örencik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:18 Kaynak: Bültenler
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