Gölbaşı'nda 15 mahalle doğal gaza kavuştu - Son Dakika

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Belediyesi'nin Başkent Doğalgaz ile yürüttüğü 2020-2021 çalışmaları ile 15 kırsal mahalleye daha doğal gaz verilmeye başlandı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Ramazan Şimşek "Gölbaşı'mızda doğal gazın ulaşmadığı ev kalmasın diyerek Başkent Doğalgaz ile mahallelerimizde yürüttüğümüz 2020-2021 çalışmalarımızı eksiksiz tamamladık. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

"Gölbaşı'nda yaşam kalitesini yükseltmek, hava kirliliğini ortadan kaldırmak, daha yeşil ve temiz bir çevre için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diyen Başkan Ramazan Şimşek doğal gazın önemine dikkati çekerek sözlerini şöyle noktaladı: "Mahallelerimizin doğal gaza kavuşması çok sevindirici bir durum. Doğal gaz ile hava kirliliğinde önüne geçmiş olacağız. Bu çalışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."