Gölbaşı'nda Deprem Konutları Sorunlu
Yerel

Gölbaşı'nda Deprem Konutları Sorunlu

10.02.2026 12:59
Adıyaman Gölbaşı'ndaki deprem konutlarının zemininin kaydığı ve köylülerin endişeli olduğu bildirildi.

(ADIYAMAN) – Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Akçabel Köyü'nde yapımı süren bazı köy evlerinin zemininin kaydığı bildirildi.

Yerel sanatçı Sabri Örge, söz konusu konutlara ait olduğunu belirttiği görüntüleri basın mensuplarıyla paylaştı. Görüntülerde, konutların çevresinde zemin bozulmaları ve kaymaları dikkati çekiyor.

Örge, büyük umutlarla beklenen deprem konutlarının daha teslim edilmeden bu tür sorunlarla gündeme gelmesine tepki gösterdi. Köylülerin, güvenli ve sağlam konut beklentisi içinde olduklarını belirten Örge, duruma anlam veremediklerini ifade etti.

Örge, "Biz güvenli bir yuva beklerken, böylesine riskli bir tabloyla karşılaşmak kabul edilemez" dedi.

Kaynak: ANKA

Adıyaman Gölbaşı, Yerel Haberler, Gölbaşı, Deprem, Yerel, Son Dakika

Gölbaşı'nda Deprem Konutları Sorunlu

12:37
4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar! Annesini ve kızını arabada vurmuş
12:32
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
12:07
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı
11:59
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
11:43
Yok böyle mesaj! Reklamı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
