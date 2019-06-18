Gölbaşı'nda etkili olan fırtına
1 saat önce
ANKARA(AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde dün etkili olan fırtına sonrası Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve beraberindekiler, hasar tespitinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:42 Kaynak: AA
ANKARA(AA) - Ankara
'nın Gölbaşı ilçesinde dün etkili olan fırtına sonrası Belediye Başkanı Ramazan Şimşek
ve beraberindekiler, hasar tespitinde bulundu. MHP
İlçe Başkanı Serdar Tekin, belediye meclis üyeleri ile birlikte Çayırlı
Mahallesine geçen heyet, fırtınada hasar gören ev, ahır ve kümeslerde inceleme yaptı.
Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Şimşek, "Mağduriyetin giderilmesi için gerekli talimatları verdik. Belediye ekiplerimiz gerekli desteği sağlamaya devam ediyor. Değerli vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun, Rabbim tekrarını yaşatmasın." dedi.
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