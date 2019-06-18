Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda etkili olan fırtına
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Gölbaşı'nda etkili olan fırtına

1 saat önce

ANKARA(AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde dün etkili olan fırtına sonrası Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve beraberindekiler, hasar tespitinde bulundu.

Gölbaşı'nda etkili olan fırtına, System.String[]
ANKARA(AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde dün etkili olan fırtına sonrası Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve beraberindekiler, hasar tespitinde bulundu.
MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin, belediye meclis üyeleri ile birlikte Çayırlı Mahallesine geçen heyet, fırtınada hasar gören ev, ahır ve kümeslerde inceleme yaptı.
Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Şimşek, "Mağduriyetin giderilmesi için gerekli talimatları verdik. Belediye ekiplerimiz gerekli desteği sağlamaya devam ediyor. Değerli vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun, Rabbim tekrarını yaşatmasın." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:42 Kaynak: AA
MHP, Ramazan Şimşek, Ankara, Güncel
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