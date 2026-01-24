Gölbaşı'nda Karla Mücadele Başlatıldı - Son Dakika
Gölbaşı'nda Karla Mücadele Başlatıldı

24.01.2026 10:56
Yenişehir konutlarında yollar temizlenerek ulaşım sağlanıyor, karla mücadele devam edecek.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Yenişehir deprem konutlarında yoğun kar yağışı sonrası yolların kapanmaması için çalışmalar başlatıldı.

Gölbaşı İlçe Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda iş makineleriyle yollar temizlenerek ulaşımın aksamaması sağlandı.

Kaymakamlık yetkilileri, vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Özellikle deprem sonrası inşa edilen Yenişehir konutlarında yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin sahada aktif görev yaptığı ifade edildi.

Çalışmaların, kar yağışının devam etmesi halinde düzenli olarak sürdürüleceği ve gerekli önlemlerin alınacağı bildirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

