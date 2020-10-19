Gölbaşı'nda Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Programa Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı İskender Yıldırım , köy ve mahalle muhtarları, kurum amirleri, siyasi parti ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşu ilçe temsilcileri katıldı.

Hükümet Konağı bahçesinde törenle kutlanan 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama programı etkinliği, Meydan Köyü Muhtarı Ali Yeter'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var