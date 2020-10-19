Gölbaşı'nda Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Gölbaşı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.
Hükümet Konağı bahçesinde törenle kutlanan 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama programı etkinliği, Meydan Köyü Muhtarı Ali Yeter'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Programa Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, köy ve mahalle muhtarları, kurum amirleri, siyasi parti ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşu ilçe temsilcileri katıldı.
- Kaynak: AA
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