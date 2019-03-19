Gölbaşı'nda Pulmoner Rehabilitasyon Haftası Etkinlikleri

Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde Pulmoner Rehabilitasyon Haftası kapsamında "Rahat Bir Nefes İçin Harekete Geçin" standı açıldı.
Gölbaşı Toplum Sağlığı Merkezince Turan Özdemir
Caddesi'nde açılan standı ziyaret eden vatandaşlara, nefes darlığı, günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanma, yaşam kalitesinde azalma veya egzersiz kapasitesinde kısıtlanma konularında broşürler dağıtılıp, bilgi verildi.
İlçe Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Melike Nisa Çam, burada yaptığı açıklamada, kurulan stantta bireyler arasında farkındalık oluşturarak, hastalıkların erken dönemde saptanması, etkin tedavisi, komplikasyonların gelişiminin önlenmesi ve bu hastalıklara yönelik iyileştirme hizmetleri sunulmasını amaçladıklarını belirtti.
Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çalışanları, Toplum Sağlığı Merkezine kadar sağlıklı yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi.