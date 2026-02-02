Gölbaşı\'nda Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Gölbaşı ilçesi Yenişehir Deprem Konutları bölgesinde yoğun bir sis tabakası oluştu. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü bölgede sürücüler zor anlar yaşadı.

Yetkililer, sis nedeniyle trafikte dikkatli olunması gerektiğini belirterek vatandaşları uyardı. Özellikle ana arterlerde ve konutların çevresinde görüş mesafesinin azalması, hem araç sürücülerini hem de yayaları olumsuz etkiledi. - ADIYAMAN