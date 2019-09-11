Gölbaşı'ndaki hayvan barınağı taşınsın talebi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçelerindeki Ankara Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağının taşınması gerektiğini belirtti.

Şimşek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Gölbaşı Hayvan Barınağı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İncelemeden sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Şimşek, barınakta sokak hayvanlarının güvenli, temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Barınağın bulunduğu alanın millet bahçesi olacağına dikkati çeken Şimşek, "Hayvan barınağı hem yetersiz hem de konum itibariyle yanlış bir alanda. Millet bahçesi hem Gölbaşı'nda yaşayan insanlarımızın hem de dışarıdan ilçemize gelen misafirlerimizin daha iyi zaman geçirmesi için planlanmış dev bir mesire alanı." dedi.

Önceki dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bakanlığı arasında bir protokol imzalandığını, hayvan barınağının Gölbaşı'ndan kaldırılmasının planlandığını anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu protokolle 88 hektarlık bir alanda modern ve hayvanlarımızın daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için bir barınak yapılması ve Gölbaşı'nda bulunan hayvan barınağının taşınmasıyla ilgili bir çalışma başlatılmıştı. Bu konuyu bu ayki Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde gündeme taşıdık ve barınağın taşınması için meclis önergesi verdik. Gölbaşı Belediyesi ve Gölbaşı halkı olarak sokak hayvanlarımızın daha sağlıklı modern bir alanda yaşamalarını ve daha iyi bir ortama taşınmalarını istiyoruz."