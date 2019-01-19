Son Dakika Haberleri: Gölcük Kültür Dernekleri Platformu'nda Görev Değişikliği

Gölcük Kültür Dernekleri Platformu'nda Görev Değişikliği

1 saat önce

Gölcük Kültür Dernekleri Platformu'nda görev değişikliği yapıldı.

Gölcük Kültür Dernekleri Platformu'nda Görev Değişikliği, System.String[]
Gölcük Kültür Dernekleri Platformu'nda görev değişikliği yapıldı.

Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi'nde yapılan toplantıda konuşan geçmiş dönem başkanı Çetin Kocatürk, platformun 2004 yılında kurulduğunu belirterek, bugün bir görev değişikliği yapılacağını kaydetti.

Kocatürk, tek amaçlarının Gölcük'e hizmet için birlikte hareket etmek olduğunu bildirdi.

Platforma yeni başkan seçilen Gölcük Kütahyalılar Dernek Başkanı Yasin Aslan da ilçeleri için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yasin Aslan başkanlığındaki yeni yönetimde, Ramazan Korkut, Hüseyin Karakaya, Cezayir Ateş ve Selahattin Konakçı yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:37 Kaynak: AA

Gölcük Belediyesi, Gölcük, Güncel
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