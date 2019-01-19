Gölcük
Kültür Dernekleri Platformu'nda görev değişikliği yapıldı. Gölcük Belediyesi
Sanat Galerisi'nde yapılan toplantıda konuşan geçmiş dönem başkanı Çetin Kocatürk, platformun 2004 yılında kurulduğunu belirterek, bugün bir görev değişikliği yapılacağını kaydetti.
Kocatürk, tek amaçlarının Gölcük'e hizmet için birlikte hareket etmek olduğunu bildirdi.
Platforma yeni başkan seçilen Gölcük Kütahyalılar Dernek Başkanı Yasin Aslan da ilçeleri için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Yasin Aslan başkanlığındaki yeni yönetimde, Ramazan Korkut
, Hüseyin Karakaya
, Cezayir
Ateş ve Selahattin Konakçı yer alıyor.