Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na hafta sonu havanın da güzel olmasıyla ziyaretçi akını oldu.

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na hafta sonu havanın da güzel olmasıyla ziyaretçi akını oldu. Tabiat parkının otoparklarında yer kalmazken, ziyaretçiler de sosyal mesafe ve maske kuralları için sık sık uyarıldı.

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na, hafta sonu ve havanın güneşli olması dolayısıyla ilgi yoğun oldu. Ziyaretçi akınına uğrayan tabiat parkının otoparkları doldu. Otoparklar dolunca araçlar, ormanlık alanlara park edildi. Tabiat parkı gişelerinde, ateş ölçümü yapılarak, girişler sağlandı. Bazı kişiler, göl çevresinde yürüyüş yaparken, bazıları ise iskelelere çıkarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretçiler, Gölcük'te kiralanan bisiklet ve golf arabalarıyla da göl etrafında tur attı. Tabiat Parkı'ndaki hoparlör sisteminden ziyaretçilere sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları yönünde uyarılar yapıldı. Jandarma ekipleri de sık sık maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. Bazı kişiler, koronavirüs tedbirlerine dikkat ederken, çok sayıda ziyaretçinin de maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

Ukrayna'da eşiyle tartışan adam dairesini ateşe verdi! O anlar kameralara böyle yansıdı
46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor
27 yaşındaki genç, tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendini ve annesini vurdu
Gölcük Tabiat Parkı'nda işletmecilik yapanlar ise yoğunluktan dolayı memnun olduklarını dile getirdi.


Gölcük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 15:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Son Dakika

16:38 Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti 16:08 65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:55 Cristiano Ronaldo, 1960/61 sezonundan beri Juventus'ta bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 11:02 Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 09:34 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor 21:58 Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi 18:13 Engelli genci "Ne bakıyorsun?" diyerek öldüresiye döven vicdansız, yakalandı
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam dairesini ateşe verdi! O anlar kameralara böyle yansıdı
21:30
27 yaşındaki genç, tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendini ve annesini vurdu
20:30
Kayseri'de bir şahıs, tartıştığı yabancı uyruklu genci boğazından bıçakladı
20:27
VAR devrede! Dev maçta ilk gol penaltıdan geldi
20:10
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
18:35
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
16:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 21:55:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]