Gölcük'te 4 katlı apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Gölcük Piyalepaşa Mahallesi 585 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda yaşayan 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Gölcük Kaymakamlığı da apartmanın karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine binaya giriş-çıkışlar yasaklandı. Apartman kapısına, 'Burada karantina uygulanmaktadır' yazısı asıldı. Koronavirüs hastası 2 kişinin tedavilerine evde devam edilirken, tamamı aynı aileden olan bina sakinleri izolasyona alındı.

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