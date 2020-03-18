Gölcük'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Gölcük'te koronavirüs tedbirleri

7 saat önce

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilçede tedbirlerin alındığını bildirdi.

Gölcük'te koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilçede tedbirlerin alındığını bildirdi.

Koronavirüs hakkında genel bir durum değerlendirmesi yapan Karabulut, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla bakanlıklar tarafından duyurulan tedbirlerin, toplum sağlığı açısından önemli olduğunu belirtti.

Bu konuda tedbirleri yoğun bir şekilde aldıklarını dile getiren Karabulut, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın gönderdiği tedbirler manzumesi kapsamında özellikle toplu yaşanılan yerlerde vatandaşlarımızın bulunduğu alanları minimize etmek için kafeteryalar, sinemalar, spor alanları gibi etkinliklerin yapıldığı yerler geçici bir süreliğine kapatıldı. Lokantalar, çay ocakları gibi yerler faaliyetlerine devam ediyor. Yalnız lokantalarda masalar arasında 1-1,5 metre mesafe olmasını istedik ve buna ilişkin tebligatlarımızı yaptık. Vatandaşlarımızdan ricamız özellikle 60 yaş üstünde ve kronik rahatsızlığı olanların gerekmedikçe dışarı çıkmamalarıdır. Vakitlerini evde geçirsinler. Toplu yaşanılan yerlerden uzak dursunlar. Tedbirler kapsamında umreden dönen vatandaşlar ziyaretlerini bir süre ertelesinler."

Bireysel olarak alınacak tedbirler toplumun tümünü etkilediğine işaret eden Karabulut, sağlık kuruluşlarının, hastanelerin, aile hekimliklerinin 24 saat esasına dayalı olarak yoğun bir şekilde çalıştığını aktardı.

Kaymakam Karabulut, belediye ve yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde olduklarını ve kamu hizmetlerinin aksamaması için her türlü tedbirleri aldıklarını vurgulayarak, "Ümit ediyorum ki bu tedbirler ışığında kısa sürede dünyayı etkileyen virüsü bertaraf ederiz ve hayat normale döner." ifadesini kullandı.

Cengiz Karabulut, Koronavirüs, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:00 Kaynak: AA

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