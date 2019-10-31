Son Dakika Haberleri: Golden State Warriors'ta Stephen Curry şoku
Son Dakika Güncel Golden State Warriors'ta Stephen Curry şoku

Golden State Warriors'ta Stephen Curry şoku

1 saat önce

NBA'de Golden State Warriors, sahasında karşılaştığı Phoenix Suns'a 121-110'luk skorla mağlup olurken, mücadelede Warriors'un başarılı oyuncusu Stephen Curry'nin sol eli kırıldı.

Golden State Warriors'ta Stephen Curry şoku, System.String[]

NBA'de Golden State Warriors, sahasında karşılaştığı Phoenix Suns'a 121-110'luk skorla mağlup olurken, mücadelede Warriors'un başarılı oyuncusu Stephen Curry'nin sol eli kırıldı.

NBA'de heyecan oynanan 11 maçla devam etti. Golden State Warriors, sahasında karşı karşıya geldiği Phoenix Suns'a 121-110'luk skorla mağlup oldu. Karşılaşmada Golden State Warriors'un başarılı basketbolcusu Curry, sakatlık şoku yaşadı. Maçın 3. periyodunda girdiği bir pozisyonda ters düşerek rakip takım oyuncusu Aron Baynes'in altında kalan Curry'nin sol eli kırıldı. Başarılı oyuncunun parkeden ne kadar süreyle uzak kalacağı ise açıklanmadı. Müsabakanın en skorer ismi ise Phoenix Suns'ta 31 sayı kaydeden Aron Baynes oldu.

NBA'de oynanan mücadelelerin sonuçları ise şu şekilde:

Orlando Magic: 95 - New York Knicks: 83

Philadelphia 76ers: 117 - Minnesota Timberwolves: 95

Cleveland Cavaliers: 117 - Chicago Bulls: 111

Toronto Raptors: 125 - Detroit Pistons: 113

Boston Celtics: 116 - Milwaukee Bucks: 105

Brooklyn Nets: 108 - Indiana Pacers: 118

Washington Wizards: 158 - Houston Rockets: 159

Oklahoma City Thunder: 99 - Portland Trail Blazers: 102

Utah Jazz: 110 - Los Angeles Clippers: 96

Sacramento Kings: 111 - Charlotte Hornets: 118

Golden State Warriors: 110 -Phoenix Suns: 121

(Bora Akyol/İHA)

Stephen Curry, Phoenix Suns, Aron Baynes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Golden State'e büyük şok! Stephen Curry'nin eli kırıldı
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Enflasyonda yüzde 5'in altını tarihimizde ilk defa göreceğiz Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Metroda cumhuriyet kutlamalarında çekilen görüntü sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 11:41:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Golden State Warriors'ta Stephen Curry şoku
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]