Son Dakika Haberleri: Göle buz tuttu, termometreler -20'yi gösterdi
Son Dakika Güncel Göle buz tuttu, termometreler -20'yi gösterdi

Göle buz tuttu, termometreler -20'yi gösterdi

6 saat önce

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde dün gece termometreler sıfırın altından 20 dereceye düştü.

Göle buz tuttu, termometreler -20'yi gösterdi, System.String[]

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde dün gece termometreler sıfırın altından 20 dereceye düştü. Kura Nehri bölgesindeki ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 20 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Ardahan kent merkezinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle Göle ilçesinden doğarak Gürcistan ve Azerbaycan topraklarını geçtikten sonra Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri kıyısındaki ağaçlar kırağı tuttu. Kırağıyla beyaza bürünen ağaçlar, güzel görüntüler oluşturdu. Soğuk hava nedeniyle mazotu donan kamyonlar da güçlükle çalıştı.


Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Göle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:44 Kaynak: DHA
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