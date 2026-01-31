Göle'de Susuzluk Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Göle'de Susuzluk Krizi

Göle\'de Susuzluk Krizi
31.01.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan Göle'de içme suyu pompası arızalandı, ekipler suyu yeniden sağlamak için çalışıyor.

Ardahan'ın Göle ilçesinde içme suyu pompası arızalandı, köy ve hayvanlar susuz kaldı. Özel İdare ekipleri seferber oldu.

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Karlıyazı köyünde içme suyu pompasının arızalanması üzerine hem vatandaşlar hem de hayvanlar susuz kaldı. Yaşanan sorunun bildirilmesiyle birlikte İl Özel İdaresi ekipleri kısa sürede harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, arızalanan pompa hattında inceleme yaparak onarım çalışmalarına başladı. Soğuk hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, suyun yeniden verilmesi için yoğun çaba harcadı. Vinç ve içme suyu ekibi tarafından kuyudan çıkarılan pompanın tamirinin mümkün olmayacağından değişimine karar verildi.

Bu arada pompa değişimine kadar hayvan içme suyu tedariği için dere suyuna ulaşım sağlayacak yollar loder marifetiyle açıldı. Yapılan müdahalede loder kara saplandı. Kara saplanan loder yine özel idaresine ait vinç yardımıyla kurtarıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ardahan, Göle, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Göle'de Susuzluk Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada
Cumhuriyet tarihinde bir ilk Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

11:39
Fenerbahçe Divan Kurulu’na damga vuran kare
Fenerbahçe Divan Kurulu'na damga vuran kare
11:02
Şekip Mosturoğlu’ndan cezaevindeki Mert Hakan’a destek
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
10:09
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
09:34
İlk Evim Konut Kredisi’nin detayları netleşiyor İşte örnek hesaplamalar
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 11:45:51. #7.11#
SON DAKİKA: Göle'de Susuzluk Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.