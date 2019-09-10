Son Dakika Haberleri: Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası

16 dakika önce

MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, Antalya Belek'te yapılacak.

Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, System.String[]

MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, Antalya Belek'te yapılacak.

Türkiye Golf Federasyonunca bu yıl 18'incisi gerçekleştirilecek şampiyona, Titanic Golf Sahası'nda düzenlenecek.

Turnuvada 13 ülkeden 66 oyuncu sahaya çıkacak. Şampiyonada 11'i kadın toplam 30 Türk sporcu da dereceye girmek için mücadele edecek.


Titanic Golf Kulübü Genel Müdürü Şehmus Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvanın Türkiye'de yapılan en büyük amatör golf organizasyonu olduğunu söyledi.

Türkiye'de yıl içinde yapılan turnuvalarda dereceye giren Türk sporcuların bu şampiyonada da yer alabileceğini ifade eden Işık, "Daha önce bu turnuvada dereceye giren birçok isim bugün dünya sıralamasında iyi yerlere geldiler. O yüzden bu turnuva Türk sporcuların kendilerini gösterebilmeleri açısından çok önemli. Avrupa sıralamasına puan veren bir yarışma olduğu için Avrupalı sporcular her yıl bu turnuvaya katılıyor." diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl Gloria Golf Kulübünde yapılan şampiyonada erkeklerde Slovak golfçü Jakub Hrinda toplamda 285 (-3) vuruşla, kadınlarda ise Rus golfçü Nataliya Guseva toplamda 281 (-7) vuruşla şampiyon olmuştu.


Şampiyona, 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye, Antalya, Belek, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, gözü kapalı bütün tavuğu parçalara ayırdı
Bayramı ülkelerinde geçiren 37 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü Türkiye, OECD'de, her bir öğrenci için eğitim kurumlarına en az para harcayan 3. ülke Süleyman Turan'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlüler duygularını böyle dile getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 15:57:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]