Antalya'nın Kepez ilçesinde dün meydana gelen kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kaldırımın gölgesinde işe gitmek için servis bekleyen 32 yaşındaki Abdullah Tezel, bir anda üzerine gelen araçtan kurtulamayarak can verdi.
Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde dün saat 15.00 sıralarında yaşanan olaydaakaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenilen S.K.Ç. (32), 07 ADE 615 plakalı otomobiliyle kavşakta virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı.
Aracını kaldırıma çıkmaktan kurtaramayan S.K.Ç.'nin kullandığı otomobil, kaldırımda duvar gölgesinde servis bekleyen Abdullah Tezel'e (32) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil ile duvar arasında sıkışan Tezel, olay yerinde feci şekilde can verdi. Otomobil sürücüsü S.K.Ç. gözaltına alınırken, Abdullah Tezel'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Gölge diye seçtiği kaldırımda servis beklerken araba çarptı! Talihsiz adam hayatını kaybetti - Son Dakika