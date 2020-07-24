Gölköy Baraj Gölü projesinin çalışmaları başladı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in talimatlarıyla Gölköy Baraj Gölü'nün çevresinde yapılacak düzenlemelere başlandı.

Metin, yaptığı yazılı açıklamada, uzun zamandır vatandaşlar tarafından dile getirilen şikayetlere sessiz kalınmadığına dikkati çekerek, Gölköy projesinin hayata geçirildiğini kaydetti.

Gölköy projesinin ilk ayağı olan barajı çevreleyen 5 kilometre uzunluğundaki yolun yapımına başlandığını aktaran Metin, Devlet Su İşleri tarafından aktarılan ödenek sonrası İl Özel İdaresi ekiplerinin ilk olarak altyapı çalışmalarını başlattığını bu kapsamda yol yapımının 15 gün içerisinde bitirileceğini vurguladı.

Bolu'nun yıllık 12 milyon metreküp su ihtiyacını karşılamakta olan Gölköy Barajı'nın havzası için Havza Koruma Planlarının yapıldığını belirten Bakan Yardımcısı Metin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu planlar çerçevesinde öncelikle havzada bulunan izinsiz yapılar denetlenmeye başlanıldı. Ardından planlara uygun ve belirli sınırlarda mesire ve sosyal donatı alanları oluşturuldu. Baraj çevresine giriş çıkış saatleri dahil birçok düzenleme yapmayı planlıyoruz. Baraj havzasında kesinlikle yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Gölköy'ün Bolu halkı için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde gereken ne ise yapılıyor. Gölköy bir içme suyu barajı bu sebeple Gölköy'ü koruyarak güzelleştirmeye devam edeceğiz."