Gölpazarı Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Gölpazarı Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı, Belediye Başkanı Hayri Suer başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Toplantı Salonu'nda 2 gündem maddesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Suer, yaptığı açıklamada, yapımına başlanan Kültür Merkezi'ne isim verilmesi ve doğal gaz dağıtımı yapılamayan bölgelere doğal gaz verilmesi için belirlenen şirkete taahhütte bulunulmasını görüştüklerini, kararların oy birliği ile kabul edildiğini bildirdi.