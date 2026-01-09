Gölpazarı'nda Hükümlülere Mesleki Eğitim Başladı - Son Dakika
Gölpazarı'nda Hükümlülere Mesleki Eğitim Başladı

Gölpazarı'nda Hükümlülere Mesleki Eğitim Başladı
09.01.2026 09:51
Gölpazarı Açık Cezaevi'nde mesleki eğitim merkezi açıldı; hükümlülerin istihdamı hedefleniyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde hükümlüler için Açık Cezaevi'nde mesleki eğitim dönemi başladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, il protokolü ile birlikte Gölpazarı ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde hizmete başlayan Adalet Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) açılış programına katıldı. Açılış programında, mesleki eğitimin bireylerin topluma kazandırılmasındaki önemine dikkat çekildi. MESEM'in, hükümlülerin mesleki beceriler kazanarak üretime katılmalarına ve istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Açılışın ardından kurum bünyesinde faaliyet gösteren atölyeleri gezen Vali Sözer, yürütülen üretim çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından atölyelerde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Mesleki eğitimle desteklenen bu tür merkezler, hükümlülerimizin topluma yeniden kazandırılmasında ve üretime dahil edilmesinde büyük önem taşıyor. Üretim odaklı bu çalışmaların hem bireysel hem de toplumsal faydası oldukça yüksek" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Cezaevi, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
