Gonca Sezer'in Solo Sergisi Açılıyor

15.01.2026 11:31
Quick Art Space, Gonca Sezer'in 'Yaşarken Açılan Kapı' sergisini 16 Ocak'ta ziyaretçileriyle buluşturacak.

Quick Art Space, sanatçı Gonca Sezer'in "Yaşarken Açılan Kapı" adlı solo sergisini sanatseverlerle buluşturacak.???????

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Nergis Abıyeva'nın üstlendiği sergi, 16 Ocak-5 Nisan tarihlerinde Quick Art Space'te ziyaret edilebilecek.

Serginin başlığı, yazar Robert Musil'in Yaşarken Açılan Miras adlı eserinden ödünç alınarak, hafıza, aktarım ile gündelik yaşamda çoğu zaman fark edilmeyen süreklilikler ve kesintilerin izini süren kavramsal çerçeveye işaret ediyor.

Sanatçının son 4 yılda ürettiği desen, resim, asamblaj ve üç boyutlu nesnelerden oluşan kapsamlı bir seçkiyi bir araya getiren sergi, İstanbul'un Kurtuluş çevresindeki kent dokusuna odaklanıyor.

Sanatçı Gonca Sezer, kentin mimarisinde özellikle bina cephelerinin dış yüzeylerinde yer alan çiçek benzeri süsleme biçimlerini odağına alıyor. Söz konusu motifleri, İstanbul'un doğasında bulunan bitki ve çiçeklerle kurulan biçimsel ve duyusal benzerlikler üzerinden yeniden görünür kılarak bir hafıza alanı olarak kurguluyor.

Her gün önünden geçtiği eski binaların cephelerinde yer alan Art Nouveau estetiğiyle şekillenmiş demir ve taş işçiliğinin taşıdığı motifler üzerinden, kentin belleğini okumaya çalışan Sezer, bu görsel dili pratiğinde yalnızca estetik bir unsur olarak değil, aynı zamanda toplumların yeniden inşa süreçlerinde geride kalanlara bakma, gözden kaçanları fark etme ve süreklilik ile kesintileri sorgulama aracı olarak ele alıyor.

Sanatseverlerle ilk kez buluşacak yapıtların yer aldığı "Yaşarken Açılan Kapı", mimari süsleme, doğa ve kent belleği arasında kurduğu çok katmanlı ilişkiler üzerinden gündelik hayatın içinden sessizce açılan geçişlere odaklanan bir sergi deneyimi sunuyor.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Ekonomi, Kültür, Sanat, Son Dakika

