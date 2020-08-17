Gönlüşen'in adı Karataş tribünlerinde yaşayacak - Son Dakika

Gönlüşen'in adı Karataş tribünlerinde yaşayacak
Yakalandığı kanser hastalığından hayatını kaybeden Adanalı spor spikeri Emre Gönlüşen'in adının Karataş Stadyumu tribünlerinde yaşatılması için Karataş Belediyesi başvuruda bulundu.
Yakalandığı kanser hastalığından hayatını kaybeden Adanalı spor spikeri Emre Gönlüşen'in adının Karataş Stadyumu tribünlerinde yaşatılması için Karataş Belediyesi başvuruda bulundu.
Rahatsızlığı sebebi ile uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yuman 42 yaşındaki Adanalı başarılı spor spikeri Gönlüşen'in vefatı karşısında derin üzüntü duyduklarını dile getiren Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, sosyal medya hesabından ve belediye hesaplarından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yaptıkları başvuruyu paylaşarak yaptığı açıklama da;"Adana'mızın önemli değeri olan hemşehrimizin adının ilçemizde yaşatılmasını önemsiyor ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün en kısa sürede talebimizi olumlu yönde değerlendireceğini ümit ediyorum" dedi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 14:04
Kaynak: İHA
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