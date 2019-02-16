Son Dakika Haberleri: Gönül, Gençlerle Buluştu

Gönül, Gençlerle Buluştu

53 dakika önce

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül, Genç Mehmet Ali Paşa ve Yenişehirliler Derneği ile bir araya gelerek gençlerle sohbet etti.

Gönül, Gençlerle Buluştu, System.String[]

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Mehmet Ali Paşa ve Yenişehirliler Derneği ile bir araya geldi. Ramada Otel'de gerçekleşen programda başkan adayı Gönül'e Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve AK Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Yazıcı da eşlik etti. Program kapsamında değerlendirmelerde bulunan AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Hep birlikte neler yapabileceğimize, İzmit'i nasıl daha çok geliştirebileceğimize bakacağız. Gençlerin istekleri bizler için her zaman ön planda olacak" dedi.

İSTEKLERİNİZ HER ZAMAN ÖN PLANDA OLACAK

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Sizlerin de bildiği gibi önümüzde bir mahalli seçim var. Tevazu, samimiyet ve gayret ile gönül belediyeciliği diyerek yola çıktık. Bu kapsamda özellikle gençlerimize dokunacağız. Her bir mahallemize hem adil hem de eşit hizmetler götüreceğiz. Hep birlikte neler yapabileceğimize, İzmit'i nasıl daha çok geliştirebileceğimize bakacağız. Gençlerin istekleri bizler için her zaman ön planda olacak" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:02 Kaynak: Bültenler

Mehmet Ali Paşa, belediye başkan adayı, AK Parti, İzmit, Güncel
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