Gönüllüler Koalisyonu'ndan Ukrayna'ya Güvenlik Garantileri

Gönüllüler Koalisyonu ülkeleri Ukrayna'ya ilişkin yayımladıkları ortak bildiride bu ülkede Birleşmiş Milletler (BM) kararları ile uyumlu adil ve kalıcı bir barışın sağlanması taahhütlerini yineledi, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinin detaylarını açıkladı.

Elysee Sarayı, Paris'te düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi'nin ardından Ukrayna'ya ilişkin ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, Avrupalı ortaklar, ABD ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Ukrayna'nın kendini savunma kapasitesinin, Ukrayna'nın gelecekteki güvenliği ve Avrupa-Atlantik kolektif güvenliği için son derece önemli olduğu vurgulanan bildiride, Ukrayna'nın kalıcı egemenlik ve güvenlik garantilerinin imzalanacak her türlü barış anlaşmasının "ayrılmaz bir parçası" olması gerektiğinin altı çizildi.

Bildiride, Gönüllüler Koalisyonu'nun, Ukrayna'ya ateşkes sağlandıktan sonra yürürlüğe girecek siyasi ve yasal garantiler sağlama konusunda hazır olduğu vurgulandı.

Bu güvenlik garantilerinin içerdiği hususlardan birinin "ABD liderliğindeki ateşkes izleme ve teyit mekanizmasına katılım" olduğu kaydedilen bildiride, Gönüllüler Koalisyonu'nun her türlü ateşkes ihlalini araştırmak üzere kurulacak Özel Komisyon'da da temsil edileceği belirtildi.

Bildiride, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine destek verilmesi güvenlik garantileri kapsamında ele alınırken, Koalisyonun bu ülkeye uzun vadeli askeri yardım ve savunma kapasitesini koruması için gerekli silahları sağlamaya devam etme kararı aldığı kaydedildi.

Bu kapsamda Ukrayna'ya yapılacak yardımların uzun vadeli savunma paketleri, silah alım finansmanına destek, Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerini desteklemeye yönelik ulusal bütçesi konusunda işbirliği, silahlı saldırı durumunda hızlı ek destek sağlayacak savunma depolarına erişim, Ukrayna'ya savunma tahkimatlarının inşasında teknik destek sağlanması gibi hususlar içerdiği ancak sadece bunlarla sınırlı kalmadığı belirtildi.

Ayrıca bildiride, Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin katkıları ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yeniden inşası ve caydırıcılığının desteklenmesi için çok uluslu gücün kurulduğu ifade edildi.

Hava, deniz ve karada Ukrayna'ya sağlanacak güvence önlemleri ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılanmasına hazırlık için koordineli askeri planlama yapıldığı vurgulanan bildiride, bu unsurların Avrupa öncülüğünde, Koalisyonun Avrupa dışı üyelerinin de katılımıyla ve ABD'nin destek önerileriyle gerçekleşeceğinin altı çizildi.?????

Bildiride, güvenlik garantilerinin ayrıca Rusya'nın yeni bir saldırısı halinde Ukrayna'ya destek vermek için bağlayıcı taahhütleri de kapsadığı kaydedilirken, bu taahhütlerin askeri kapasite, istihbarat ve lojistik alanında destek, diplomatik girişimler ve ek yaptırımların kabul edilmesini kapsadığı belirtildi.

Bir diğer güvenlik garantisinin, Ukrayna ile uzun vadeli savunma işbirliğinin güçlendirilmesini de kapsadığı ifade edilen bildiride, Ukrayna'nın yararına askeri alanda eğitim, savunma alanında ortak üretim gibi konularda savunma işbirliğinin artırılması konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.

Bildiride ayrıca, ABD, Ukrayna ve Gönüllüler Koalisyonu arasında Paris'te bir koordinasyon birimi kurulmasına karar verildiği belirtildi.

"Ukrayna'da ateşkes sağlandıktan sonra Fransız askerleri konuşlanabilir"

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France 2 kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna'da ateşkes sağlandıktan sonra Fransız ordusunun Rusya-Ukrayna sınırındaki kontrol operasyonlarına katılacağını kaydetti.

Macron, Ukrayna ordusunun yenilenmesine katkı sağlayacaklarını belirterek, savaş son bulduktan sonra Ukrayna'da barışın muhafaza edilmesi için binlerce Fransız askerinin konuşlandırılabileceğini belirtti.

Söz konusu askerlerin hangi ülkeye konuşlandırılacağına dair net bir açıklama yapmayan Macron, Kiev hükümeti, Gönüllüler Koalisyonu ve ABD'nin, Ukrayna ve Rusya arasındaki sınır alanının ihlal edilip edilmediği konusunda çalışmalar yürüteceğini kaydetti.