Google'ın çatı şirketi Alphabet'in piyasa değeri 1 trilyon doları geçti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Google'ın çatı şirketi Alphabet'in piyasa değeri 1 trilyon doları geçti - Son Dakika Dünya

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in piyasa değeri 1 trilyon doları geçti

9 dakika önce

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Google'ın çatı şirketi Alphabet'in piyasa değeri 1 trilyon doları geçti, System.String[]

Amerikan teknoloji devi Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in piyasa değeri 1 trilyon doları aştı.


Alphabet, Apple ve Microsoft şirketlerinin ardından 1 trilyon dolarlık barajı aşan üçüncü teknoloji şirket oldu.


Çarşamba günü değeri bin 439 dolar olan Alphabet hisseleri dün ABD borsaları kapandığında bin 472 dolara ulaştı. Bu artışla, toplam hisse değeri bir günde 10 milyar dolar artan Alphabet'in piyasa değeri de 992 milyar dolardan 1 trilyon 2 milyar dolara ulaştı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Alphabet, Google, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:28 
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