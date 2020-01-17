Son Dakika › Dünya › Google'ın çatı şirketi Alphabet'in piyasa değeri 1 trilyon doları geçti - Son Dakika Dünya
Google'ın çatı şirketi Alphabet'in piyasa değeri 1 trilyon doları geçti
9 dakika önce
wrwerwer
Amerikan teknoloji devi Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in piyasa değeri 1 trilyon doları aştı.
Alphabet, Apple ve Microsoft şirketlerinin ardından 1 trilyon dolarlık barajı aşan üçüncü teknoloji şirket oldu.
Çarşamba günü değeri bin 439 dolar olan Alphabet hisseleri dün ABD borsaları kapandığında bin 472 dolara ulaştı. Bu artışla, toplam hisse değeri bir günde 10 milyar dolar artan Alphabet'in piyasa değeri de 992 milyar dolardan 1 trilyon 2 milyar dolara ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:28
Son Dakika Eve çağırdıkları öğrenciyle cinsel ilişkiye giren öğretmenlerden biri tutuklandı, diğeri kovuldu Bekaretini satılığa çıkaran genç kıza, 1 milyon 200 bin euroluk teklifle bir iş insanı talip oldu ABD'nin 11 askerinin İran saldırısında beyin sarsıntısı geçirdiği ortaya çıktı Trump'ın azline yönelik yargı süreci resmen başladı! Senatörler yemin etti