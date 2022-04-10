Google, Play Store Üzerindeki Eski Uygulamaları Gizleyecek! - Son Dakika

Google Play Store üzerinde, şu anda milyonlarca uygulama var ve seçenekleriniz asla tükenmez. Ancak uygulama mağazası, Google'ın en son gizlilik ve güvenlik özelliklerine sahip yeni bir düzenleme üzerinde çalışma yapıyor. Bu nedenle eski ve zararlı uygulamalar tek tek ayıklanmaya başlandı.

Yazılım devi, Play Store'un güvenlik standartlarına uymayan ve güncelliğini yitirmiş uygulamaları yakında gizlemeye başlayacağını duyurdu.

Gelen raporda, Google Play Store'un 3,5 milyona kadar uygulamaya sahip olduğunu, dolayısıyla çok sayıda eski uygulama olabileceğini öne sürüyor. Eski uygulamalar o kadar zararlı olmasa da Google, Android kullanıcılarının güvenli bir deneyim yaşamasını istiyor.

Google, Play Store Üzerindeki Eski Uygulamaları Gizleyecek!

Bu nedenle şirket, bir blog gönderisinde değişikliklerin Kasım ayında yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Değişiklikler yıl sonuna kadar yapılacak olsa da telefonunuzda olabilecek eski uygulamalara erişimi kaybetme konusunda endişelenmenize gerek olmayacağı bildirildi.

Google, uygulamaları gizlemeye karar verdi, bu da temel olarak bunların hemen görülemeyeceği ve birinin onları bulmak için Play Store'da biraz daha derine inmesi gerektiği anlamına geliyor. Belirli bir uygulamayı kaldırmaya ve ardından herhangi bir nedenle yeniden yüklemeye karar verseniz bile, yine de indirebileceksiniz. Ancak, Google'ın eski olduğunu düşündüğü bir uygulamayı hiç kullanmadıysanız, Play Store'da bulamazsınız.

Google, Play Store'daki en son ana Android sürümünün iki yıl içinde bir API düzeyini hedeflemeyen tüm mevcut uygulamaların politikadaki değişiklikten etkileneceğini söylüyor. Daha basit bir ifadeyle, Android 10 veya daha eski sürümleri hedefleyen uygulamalar keşfedilemez veya yeni kullanıcılar tarafından yüklenemez.

Google bunun dışında, Android OS güncellemesine gizlilik, güvenlik ve kullanıcı deneyimi iyileştirmeleri getiriyor. Kullanıcıların bu ilerlemelerin tüm avantajlarından yararlanmasını sağlamak için yoğun bir şeklide çalışma yürütüyor.

Google, uygulamalarının daha sağlıklı çalışması için farklı adımlarda atacağı bildirildi.