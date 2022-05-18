Son birkaç yılda, fitness takip cihazları çok popüler hale geldi. Bunu söylerken akıllı bantlar, akıllı saatler, akıllı spor ayakkabılar vb. kastediyoruz.

Şimdide Google ve Samsung, cihazlardaki Android uygulamalar arasında yer alan sağlık ve fitness verilerini senkronize etmek için iş birliği yapıyor. Google ve Samsung'un oluşturduğu platformun adı "Health Connect" olduğu açıklandı. Android uygulamalarında kullanıcıların sağlık verilerine güvenli erişimi kolaylaştıracak.

Bundan sonra, kullanıcı izin verdiğinde, Android uygulamalarından sağlık ve fitness verilerine güvenli bir şekilde erişmek ve bunları paylaşmak için tek bir API (uygulama programlama arayüzü) kümesi kullanabilir.

Google ve Samsung, Fitness Veri Takibini Kolaylaştırmak İçin İş Birliği Yaptı

Google, Android Geliştiricileri blogunda "Health Connect, aktivite, uyku, beslenme, vücut ölçümleri ve kalp atış hızı ve kan basıncı gibi hayati bilgiler dahil olmak üzere birçok yaygın sağlık ve fitness veri türünü ve kategorisini destekleyeceğini" açıkladı.

Google, kullanıcıların gizlilik ayarları üzerinde tam kontrole sahip olacağını ve hangi uygulamaların veri erişimi istediğini görecekler.

Health Connect'teki verilerin tamamı şifreli bir şekilde olacağı açıklandı. Kullanıcılar, cihazlarında istemedikleri verilere erişimi kapatma veya silme olanağına ve birden fazla uygulama kullanırken bir veri kaynağını diğerine göre önceliklendirme seçeneğine sahip olacak.

Google, "Uygulamalar arasındaki bağlantıyı basitleştirmek ve daha zengin uygulama deneyimleri sağlamak ve aynı zamanda kullanıcılar için merkezi gizlilik kontrolleri sağlamak için Samsung ile işbirliği içinde bu yeni birleşik platformu oluşturuyoruz" dedi.

Heath Connect uygulaması şu anda Google Play Store'da mevcuttur ve ilgilenenler beta sürümüne kaydolabilir.

MyFitnessPal, Leap Fitness, Withings gibi geliştiriciler, erken erişim programının bir parçası olarak Google ile çalışıyor. Ayrıca Samsung Health, Google Fit ve Fitbit de Health Connect'in bir parçasıdır.