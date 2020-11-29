Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, yolsuzluk iddialarına cevap verdi - Son Dakika

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, yolsuzluk iddialarına cevap verdi

29.11.2020 10:39
Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, yolsuzluk iddialarına cevap verdi, System.String[]

Giresun'un Görele ilçe Belediye Başkanı Tolga Erener, kendisi ve bazı belediye çalışanları hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddialarına tek tek cevap verdi.

Giresun'un Görele ilçe Belediye Başkanı Tolga Erener, kendisi ve bazı belediye çalışanları hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddialarına tek tek cevap verdi. Kimliği açıklanmayan kişi ve kişiler tarafından posta yoluyla gazete, kişi ve kurumlara gönderilen Görele Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili Belediye Başkanı Tolga Erener, basın toplantısı düzenledi.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener düzenlediği basın toplantısında hiçbir iddianın doğru olmadığını belgelerle açıklayarak iddialarla kendisine yönelik algı operasyonu yapıldığını söyledi. Erener, "Ortaya atılan yolsuzluk iddialarını yapanlar belgesiz dedikodu ağzıyla yaptı, ben iddialara belgelerimle beraber cevap verdim. Şahsımın çalışanlarımın alnı açık, başı diktir. Bizim haramla, yalanla, şerefsizlikle işimiz yok. Bu işin arkasında siyasi bir komplo var. Buradaki hedef hak arama değil, kesinlikle ve kesinlikle algı operasyonu yapmaktır. Çamur at izi kalsın ama iz kalmayacak bizde. Çünkü biz delillerle, belgelerle konuşuyoruz" dedi.

"Bu iş siyasi bir parti işi değildir"

Bu işin altında bir siyasi partinin olmadığını savunan Başkan Erener, "Böyle bir şeyin olduğunu iddia eden biri varsa bunu açıklayacak, delillendirecek, belgelendirecektir. Bunu yapmadığı takdirde yapılanlar onlara kar olarak kalmayacaktır.. Bu bir siyasi parti işi asla değildir. Hiçbir siyasi partinin resmi kimliği, resmi kurumu bu işin arkasında değildir, olamaz ama siyaseten bizi istemeyen, çekemeyen çeşitli siyasi partiler arasında da yer almış kişiler var mıdır? Elbette vardır. Şuanda dosya savcılıkta olduğu için ben bunlarla alakalı olarak konuşmayacağım, geniş çaplı olarak bu operasyon devam ediyor. Allah'ın izniyle bu işi ortaya atanlar tek tek gün yüzüne çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

"Görele Belediyesi çadır belediyesi değildir"

"Burası çadır belediyesi değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti İçişleri Bakanlığına bağlı bir belediyedir" diyen Erener "Bize iki yılda bir denetim raporu için müfettiş gelir. Bizim alnımız ak, yüzümüz temizdir. Ben ilçemin böyle bir olaydan dedikodu malzemesi yapılmasından dolayı son derece üzgünüm. Siyaset yapılır, bazen de çamur da atılırdı, bazen de insanlar birbirinin arkasından konuşurdu ama böyle bir kahpelik Görele siyaset tarihinde hiçbir zaman yapılmadı. Böyle bir kahpeliğe denk gelmedik. İsminin ve kimliğini saklayan Görele Belediyesi'nde çalıştığını iddia eden kişi ve kişiler tarafından belediyemizdeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili yazdıkları dedikodudan ibaret söylentileri posta yoluyla gazetelere, kişi ve kurumlara gönderiyorlar. Bunu yapanlar, Eynesil Şehit Şahin Abanoz Ortaokulu'nun da ismini lekeleyerek zarfın üzerine bu okuldan gönderilmiştir yazarak, kaşe tarihini değiştirip, kendini öğretmen olarak tanıtıp, olaya öğrencileri de alet ederek, Eynesil Postanesine verdirterek, gönderim yapıyorsun. Sinsice, gerçekten de sinsice yapılmış olan bir taktik. Ben Eynesil Emniyet Müdürlüğüne bu olayı aydınlattığı için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Görele'ye olan hizmet aşkımızdan taviz vermeyeceğiz"

Olayın arkasında kim veya kimlerin olduğuna dair geniş çaplı operasyonun devam ettiğini sözlerine ekleyen Belediye Başkanı Tolga Erener, "Bir bu işin içinde kimler var biliyoruz fakat dosya savcılık makamında olduğu için isimleri saklı tutuyoruz ama bu yakın zamanda açıklanacaktır. Bu olay tek taraflı yapılan bir şey değildir. Bundan sonra ne olacak? Ben şahsım ve belediye olarak bir takım kararlar alacağız. Bununda bir takım sonuçları olacak. Bu asla ve asla Görele'ye olan hizmet aşkımızdan, sevdamızdan, azmimizden, gayretimizden bir nokta azaltmayacak olduğu gibi bundan sonra daha çok çalışacağız" diye konuştu. - GİRESUN

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, yolsuzluk iddialarına cevap verdi
Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, yolsuzluk iddialarına cevap verdi

Tolga Erener, Yolsuzluk, Giresun, Görele, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, yolsuzluk iddialarına cevap verdi - Son Dakika


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