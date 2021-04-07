Görele ilçesinde kamu binalarında tekerlekli sandalye hizmeti - Son Dakika

Giresun'un Görele ilçesinde, kamu binalarında tekerlekli sandalye hizmetinin uygulamaya sunulduğu bildirildi.

Görele Kaymakamı Murat Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşlı ve engelli vatandaşların yaşadığı zorlukları ortadan kaldırmayı, sunulan hizmet kalitesinin artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Çalışmalar kapsamında kaymakamlık ile adliye binalarına tekerlekli sandalyeler alındığını ve vatandaşların kullanımına sunulduğunu aktaran Özdemir, şöyle konuştu:

"Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ulaşmasında zorluklar çektiğini düşünerek böyle bir hizmet yapmayı düşündük. Bundan sonra kaymakamlık ve adliye sarayının girişinde görevlilerde bulunacak ve vatandaşlarımız ihtiyaç duydukları kuruma ve müdürlüklere görevlilerimiz aracılığıyla tekerlekli sandalyemizi kullanarak kolayca ulaşabileceklerdir."