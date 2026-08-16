Görenler gözlerine inanamadı! Dans etti, yetmedi eteğini sıyırıp... - Son Dakika
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Görenler gözlerine inanamadı! Dans etti, yetmedi eteğini sıyırıp...

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Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin sunroof'undan çıkarak aracın tavanına oturan kadının tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı. Trafikteki diğer sürücülerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen kadın, hareket halindeki aracın üzerinde zaman zaman eteğini de sıyırdı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde trafikte yaşanan akılalmaz olay, görenlere "pes" dedirtti. Akıcı trafikte seyir halinde olan bir otomobilin sunroof kısmından dışarı çıkan bir kadın, aracın tavanına oturarak can güvenliğini hiçe saydı. Kadının bu tehlikeli yolculuğu, trafikteki diğer araç sürücüleri tarafından anbean takip edildi.

ŞAŞKIN BAKIŞLARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Tehlikeli hareketlerine aracın üzerinde devam eden kadın, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına hiç aldırış etmedi. Tavan üzerinde dans etmeye başlayan ve zaman zaman eteğini de sıyırdığı görülen kadının o ilginç anları, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. 

Sosyal Medya, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Salihli, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Görenler gözlerine inanamadı! Dans etti, yetmedi eteğini sıyırıp... - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Serel Serel:
    Laik İslam ülkesi 1 4 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    lamm sen önce laikligin anlamını ögren 1 0 Yanıtla
  • yüksel altun yüksel altun:
    kindar ve dindar yetiştiren iktidar. 0 0 Yanıtla
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