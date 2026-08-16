Görenler gözlerine inanamadı! Dans etti, yetmedi eteğini sıyırıp...

Manisa'nın Salihli ilçesinde trafikte yaşanan akılalmaz olay, görenlere "pes" dedirtti. Akıcı trafikte seyir halinde olan bir otomobilin sunroof kısmından dışarı çıkan bir kadın, aracın tavanına oturarak can güvenliğini hiçe saydı. Kadının bu tehlikeli yolculuğu, trafikteki diğer araç sürücüleri tarafından anbean takip edildi.

ŞAŞKIN BAKIŞLARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Tehlikeli hareketlerine aracın üzerinde devam eden kadın, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına hiç aldırış etmedi. Tavan üzerinde dans etmeye başlayan ve zaman zaman eteğini de sıyırdığı görülen kadının o ilginç anları, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.