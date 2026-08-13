Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev - Son Dakika
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Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev

Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul\'da kritik görev
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Bisiklet sporu yaparken giydiği kıyafet nedeniyle siyasette tartışma konusu olan ve 18 Temmuz 2026 tarihinde merkeze çekilen Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin eşi Esengül Korkmaz Çiçekli'nin yeni görev yeri ve sorumlulukları belli oldu. Ardahan Vali Yardımcılığından İstanbul Vali Yardımcılığına atanan Çiçekli, üç kritik ilçeden ve iki bakanlığın işleyişinden sorumlu olacak.

Bisiklet sürerken giydiği kıyafet nedeniyle tartışmalara neden olan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, 18 Temmuz'da görevden alınarak merkeze çekilmişti. Çiçekli'nin Ardahan Vali Yardımcılığı görevinde bulunan eşi de bu kararın ardından İstanbul Vali Yardımcısı görevine getirildi. Esengül Korkmaz Çiçekli'nin görev tanımı ve sorumlu olduğu üç ilçe belli oldu. 

'BİSİKLET KIYAFETİ' TARTIŞMASI SONRASI MERKEZE ÇEKİLDİ

Profesyonel seviyede bisiklet sporuyla ilgilenen Mehmet Fatih Çiçekli, antrenmanları sırasında giydiği sporcu kıyafeti nedeniyle CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in eleştirilerinin hedefi olmuştu. Önce TBMM'de, ardından da sosyal medyada büyüyen tartışmalarda, farklı siyasi görüşlerden milyonlarca vatandaş Çiçekli'ye destek vererek sporun ve sporcunun yanında durmuştu. Ancak bu geniş çaplı desteğe rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 18 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları sonucunda Vali Çiçekli görevden alınarak merkeze çekildi.

Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev

ESENGÜL KORKMAZ ÇİÇEKLİ'NİN İSTANBUL MESAİSİ

Mehmet Fatih Çiçekli'nin merkeze çekilmesinin ardından, kaymakamlık yıllarında tanışıp evlendiği eşi Ardahan Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli de Ardahan'a veda etti. Eşinin merkez teşkilatına çekilmesiyle birlikte İstanbul'a atanan Esengül Korkmaz Çiçekli'nin İstanbul Vali Yardımcısı olarak üstleneceği görevlerin detayları netleşti.

Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev

İŞTE SORUMLU OLDUĞU 3 İLÇE

Açıklanan yeni görev dağılımı şemasına göre Esengül Korkmaz Çiçekli'nin sorumluluk alanları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul'daki koordinasyonu ve işleyişinden sorumlu olacak. Esengül Korkmaz Çiçekli'nin ayrıca; Eyüpsultan, Kağıthane ve Güngören ilçelerinden sorumlu olacak.

Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev

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    Yorumlar (1)

  • Hakki Devran Hakki Devran:
    Bu adamın bisiklet kıyafeti birilerine giriyor. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev - Son Dakika
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