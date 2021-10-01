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Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Salman ile 4 görevli hakkında dava açıldı - Son Dakika

Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Salman ile 4 görevli hakkında dava açıldı

01.10.2021 12:59
Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Salman ile 4 görevli hakkında dava açıldı, System.String[]

Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile 4 görevli hakkında "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından hazırlanan iddianame, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile 4 görevli hakkında "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından hazırlanan iddianame, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Yalova merkez Seyrantepe Mahallesi'ndeki taziye evinin usulsüz şekilde ihale edilerek yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, evin ihale tarihinden önce yapıldığını belirledi.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede 8 Şubat 2019'da 165 bin lira bedelle pazarlık usulüyle F.Ç'ye ait şirkete ihale edilen 129 metrekarelik taziye evinin açılışının aynı yıl 17 Mart'ta gerçekleştirildiği ancak dosyaya konulan fotoğraftan 19 Ocak'ta zaten yapılmış olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

İhalenin göstermelik ve hukuka aykırı yapıldığı ifade edilen iddianamede, Belediye Başkanı Salman, Başkan Yardımcısı Hamit Kutlu ve diğer belediye görevlileri İ.H.K, T.B. ile M.S. hakkında İçişleri Bakanlığınca verilen izinle soruşturma açıldığı hatırlatıldı.

İddianamede taziye eviyle ilgili mali ve teknik raporda yer alan, "taziye evi yapımının iki aşamadan oluştuğu, temel imalatının doğrudan temin usulü ile yapıldığı, prefabrik kısmın pazarlık usulü ile gerçekleştirildiği ancak taziye evi için yapılan iki aşamanın da aslında bir binayı oluşturan parçalar olduğu, makul bir sebep ortaya konulmadan bölünerek farklı ihale iş ve işlemleri ile gerçekleştirilmesinin ihale mevzuatının ruhuna aykırı olduğu, doğrudan temin ile alakalı hazırlanan piyasa fiyat araştırması teklif mektubunda miktar belirtilmiş ise de kullanılacak malzemelerin niteliklerinin belirtilmediği, doğrudan temine onay belgesinde yaklaşık maliyetin 20 bin lira olarak yazıldığı ancak piyasa fiyatı araştırması neticesinde işin en uygun fiyatı verdiğinden bahisle 21 bin 600 liraya teklif eden firmaya verildiği, dolayısıyla yaklaşık maliyetin üzerinde teklif edilen fiyata işin verildiği, ihale onay belgesinde bütçe tertibinin bulunmadığı, pazarlık usulü ile gerçekleştirilen prefabrik taziye evi ihalesinde itiraz ve sözleşme sürelerine dikkat edilmeden mevzuata aykırı şekilde davranıldığı" şeklindeki tespite de değinildi.

Yargıtay Genel Kurulu ve Yargıtay 5. Ceza Dairesinin benzer dosyalardaki emsal kararlarına da atıfta bulunulan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"İhalenin şeklen yapılıp ihaleye konu işin önceden icra edilmiş olmasında ihale komisyonu kararı öncesinde alım işlemi yapan, daha sonra buna dahil olarak mevzuata aykırı belge düzenleyerek fiili durumu hukukileştirmeye çalışan kamu görevlilerinin görev gereklerine aykırı hareket ederek alımın gerçekleştirildiği kişiye yarar sağladığı, ihaleye girme olanağı bulanan kişilerin bu olanaktan yoksun bırakılmaları suretiyle de onların mağduriyetine neden oldukları, bu suretle görevi kötüye kullanma suçunun oluştuğu görüş ve kanaatine varıldığı, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın doğrudan temine ilişkin olurunda imzasının bulunduğu, belediye tarafından yaptırılan ve açılışını gerçekleştirdiği bir projenin ondan habersiz yapılmasının hayatın olağan akışına ters olduğu, zaten ifadesinde de söz konusu taziye evi yapımında ihale yapılmadan önce prefabrik koyulduğunu kabul ettiği, bu durumda belediye başkanının ihalesiz olarak yapılan taziye evi için gerekli hukuki işlemleri yapması beklenirken hiçbir işlem yapmayarak zımnen müsaade etmesiyle söz konusu eylemin ortağı olduğu belirlenmiştir."

165 bin lira bedelle formaliteden ihale edilen taziye evinin KDV dahil 194 bin 700 liraya yapıldığının kolluk görevlilerinin tespiti, araştırma tutanakları, tanık ifadeleri, sevk irsaliyeleri ve faturalarla ispatlandığı belirtildi.

İddianamenin son bölümünde şunlar kaydedildi:

"İhale komisyonu kararı öncesinde alım işinin yapılması, mevzuata aykırı belge düzenleyerek fiili durumu hukukileştirmeye çalışan, görev gereklerine aykırı hareket ederek alımın gerçekleştirildiği kişiye yarar sağlayan, ihaleye girme olanağı bulunan kişilerin bu olanaktan yoksun bırakılmaları suretiyle de onların mağduriyetine sebep olan Yalova Belediye Başkanı ve diğer görevlilerin hukuki sorumluluğunun bulunduğu, sonradan formalite olarak düzenlenen ihaleye ilişkin belgelerin sahte evrak niteliğinde olduğu, bu evrakın şüpheliler tarafından imzalandığı, bu suretle şüpheliler Vefa Salman, Hamit Kutlu, İ.H.K, T.B. ve M'nin görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işledikleri belirlenmiştir."

Taziye evinin yapımını gerçekleştiren F.Ç'nin dosyasının ayrıldığına yer verilen iddianamede, Salman ve diğer 4 görevli hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2'şer yıla, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan 3 yıldan 8'er yıla kadar hapis cezası istendi.

"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması süren Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Fırat Salman, Vefa Salman, Yalova, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Salman ile 4 görevli hakkında dava açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Salman ile 4 görevli hakkında dava açıldı - Son Dakika
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