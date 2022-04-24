GÖREVİ BAŞINDA ŞEHİT OLAN ZAFER MAT'IN CENAZESİ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI - Son Dakika

FATİH'TE görev başında şehit olan polis memuru Zafer Mat (48) için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törenin ardından şehit polisin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'a uğurlandı.

Ayvansaray Mahallesi'nde dün saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, 16 adet suç kaydı olan şüpheli Burhan B.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin bulunduğu adrese baskın düzenledi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Zafer Mat ise, şüpheli Burhan B.'nin kaçmaması için yan binanın yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarına çıktı. Polislerin geldiğini gören ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen şüpheli, bu sırada çevrede bulduğu sert bir cisim fırlattı. Kafasından darbe alan polis memuru Zafer Mat, duvarın üzerinden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru Zafer Mat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

"BUGÜN ACINIZI AZALTMANIN MÜMKÜN OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUM"Törende, Mat'ın özgeçmişinin okunmasının ardından konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Şehidimizin değerli ailesi, bugün acınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Bizlerde bir meslektaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Teşkilat olarak hepimiz yanınızdayız. Şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehidimizi hiç unutmayacağız" dedi.

Törende şehit polisin eşi Fatma Mat ve kızı Zehra Mat, gözyaşı döktü. Şehidin eşi ve kızını İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya teselli etmeye çalıştı. Törenin ardından Şehit Zafer Mat'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'a uğurlandı.