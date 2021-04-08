Görevinden istifa eden Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama geldi: Bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim - Son Dakika

Son dönemdeki çıkışlarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ayasofya Camii'ndeki görevinden ayrılarak Marmara Üniversitesi İlahiyet Fakültesi'ndeki akademik görevine devam edecek. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Boynukalın, "Aldığım kararın bir sebebi ise, milli iradeye karşı pervasızca yayınlanan malum bildiriyle ilgili yorumlarda yalan yanlış kıyaslamalara gidilerek, 'Ayasofya İmamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım' gibi hezeyanlara meydan vermemektir" dedi.

İşte Boynukalın'ın açıklamasından satır başları:

"AKADEMİK ÇALIŞMALARA DAHA FAZLA VAKİT AYIRMAK İSTİYORUM"

"Asıl mesleğim üniversite öğretim üyeliği olmasına rağmen, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talebi ve Marmara Üniversitesi'nin uygun görmesiyle Ayasofya-i Kebir'deki şerefli makama görevlendirme ile geldim. İki gün önce, akademik/ilmi çalışmalarıma daha fazla vakit ayırabilmek için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki baş imam hatiplik görevimden affımı ve görevlendirmemin sona ermesini istedim.

"DİLİM DÖNDÜĞÜ KADAR İSLAM'I ANLATMAYA ÇALIŞTIM"

86 yıl sonra yeniden cami olarak fethedilen bu mübarek mekanda ilk baş imam hatip olarak görev yapmamı takdir eden Yüce Mevla'ya sonsuz hamdü senalarımı arzediyor, bu göreve beni layık bulan idarecilerimize ve hassaten Kıymetli Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bendeniz bu görevdeyken bildiğim kadarıyla, dilim döndüğünde İslam'ı anlatmaya çalıştım. Bunu yapmazsam Allah katında mesul olurum düşüncesiyle hareket ettim.

"TÜM KARDEŞLERİMDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Bu niyetin yarın Allah katında bana şahitlik edeceğini umuyorum. İslam'a ve Kur'an'a bir bütün olarak inanıp yaşamayı Rabbim hepimize nasip etsin. Bugüne kadar bana desteğini bildiren yahut düşüncelerime katılmayan bütün kardeşlerimden Allah binlerce kez razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun."