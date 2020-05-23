Görevlendirme yapılan Siirt Belediyesinden caddelerde "bayram temizliği"

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında caddeleri dezenfekte etti.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında caddeleri dezenfekte etti. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik'in talimatıyla harekete geçen temizlik ekipleri, Kovid-19 kapsamında uygulanan kısıtlama dolayısıyla boşalan caddelerde çalışma başlattı. Atik de kentin işlek yerlerinden Güres Caddesi'ndeki çalışmaları inceledi, görevlilerden bilgi aldı. Atik, Siirt halkının en güzel hizmetlere layık olduğunu belirterek, Ramazan Bayramı arifesinde cadde ve sokaklarda temizliğe gerekli önemi verdiklerini söyledi. Kentte haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarının da sürdüğünü dile getiren Atik, vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak için gece gündüz demeden görev başında olacaklarını kaydetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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